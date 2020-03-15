وزارة التكوين.. رزنامة حضور أسبوعي لموظفي الإدارة وعمال الإقامات الداخلية

طالبت وزارة التكوين والتعليم المهنيين موظفي الإدارة والعمال المكلفين بتسيير الإقامات الداخلية بوضع رزنامة حضور أسبوعي.

وجهت وزارة التكوين والتعليم المهني، أمس السبت في بيان لها، تعليمة لموظفي الإدارة والعمال المكلفين بتسيير الإقامات الداخلية، حيث يوجد متكونين أجانب ، لوضع رزنامة حضور اسبوعي وإرسال نسخة من جدول المداومة إلى ميديرات التكوين لتأكيد ضمان ديمومة المرفق العمومي.

وأفادت الوزارة في بيانها أيضا عن توقيف الدراسة على مستوى المؤسسات التكوينية خلال الفترة الممتدة من مساء يوم الخميس 12 مارس إلى غاية 5 أفريل 2020، يشمل المتكونين والأساتذة على حد سواء.

الإجراءات كانت تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية المتضمنة توقيف الدراسة على مستوى المؤسسات التكوينية كإجراء احترازي للتصدي لإنتشار فيروس كورونا.