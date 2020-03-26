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وزارة التكوين: كل الكمامات الطبية المنتجة تخضع لمعايير منظمة الصحة العالمية

الوطني
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وزارة التكوين: كل الكمامات الطبية المنتجة تخضع لمعايير منظمة الصحة العالمية
بقلم نسرين محفوف

أكدت وزارة التكوين المهني، أن كل الكمامات الطبية المنتجة بطريقة تطوعية من طرف اساتذة التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر وبومرداس وولايات اخرى، تخضع لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الكمامات الطبية المنتجة، يتم تعقيمها بمجرد الانتهاء من خياطتها.

كما أشارت ان ورشات الخياطة، يتم تعقيمها بصفة دورية، مع احترام اجرءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، تجسد المرحلة الاولى من برنامج انتاج الكمامات، والتي سيتم فيها انتاج 22 الف كمامة موجهة لمن هم في الخطوط الاولى في مكافحة فيروس كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=796118

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