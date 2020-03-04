وزارة التكوين: لم نسجل أية حالة إصابة بكورونا وسط المتربصين بما فيهم الأجانب

كشفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الأربعاء، أنه لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا وسط المتربصين، بما فيهم الأجانب.

وأشارت وزارة التكوين في منشور على صفحتها بفيسبوك، أنه لحد الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا وسط المتربصين، بما فيهم الأجانب، بجميع المؤسسات التكوينية المتواجدة عبر الوطن.

وأكدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين،

إستمرار العمل بالإجراءات الوقائية من مخاطر الأمراض المعدية، بما فيها فيروس كورونا، في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

للتذكير، أصدر الأمين العام للوزارة، تعليمة، للتأكيد وتذكير القائمين على مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، على أهمية التقيد بتطبيق الترتيبات الخاصة بذلك.