وزارة التكوين والتعليم المهنيين تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للتربية بلندن

بتكليف من وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، شارك مدير الموارد البشرية الدكتور بن با جلول، رفقة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد. وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري رئيس ديوان البروفيسور، توفيق قندوزي، في إفتتاح فعاليات المنتدى العالمي للتربية. الذي تحتضنه المملكة المتحدة بلندن.

كما كان الوزير بمعية أعضاء الوفد مرفوقا بسفير الجزائر بالمملكة المتحدة. حاضرين في افتتاح المنتدى الذي سيعرف مشاركة ممثلي 150 دولة. حيث سيتناول المنتدى كيفية تعزيز ثقافة التعلم وتجويد أساليبه، آخذين بعين الإعتبار التحديات والتغيرات. إستجابة للرهانات المستقبلية ودراسة محاور تتعلق ببناء الصمود وتعزيز الإستدامة في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.

ويجمع المنتدى بين رواد الفكر وصانعي السياسات والخبراء من مختلف دول العالم في ندوات. وجلسات ولقاءات علمية تهدف لتبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات التعليمية على الصعيد العالمي. ناهيك عن استغلال الفرص في دراسة الحلول وبناء السياسات لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وفي شقه المتعلق بالتكوين المهني، كانت فرصة كذلك لعرض تجربة الجزائر. وفق رؤية وزارة التكوين والتعليم المهنيين التي يعمل عليها الوزير د مرابي ياسين. من خلال إبراز إستراتيجية القطاع في تطوير فرص تكوين وتعليم أفضل والعمل. على تأهيل وتطوير المورد البشري لاسيما في المجالات التقنية والمهنية. وإستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التكوين والإهتمام بالمناطق النائية. والمرأة الماكثة في البيت وإعادة إدماج المحبوسين وذوي الإحتياجات الخاصة ضمن بيئة مناسبة وفعالة للتكوين. والتأهيل وفق برامج تكوينية تصقل مهارات المتكونيين مستقبلا، كون الطالب هو من ينتج المعرفة و يقتصر دور الأستاذ كمخرج لعملية التعليم بمناهج جديدة. تقوم على التكامل والإبداع والتنافسية لمشروعات وأنشطة محاكية للواقع المهني. بغية تلبية احتياجات ومتطلبات سوق الشغل مع تنمية قدرات المقاولاتية. بالإضافة إلى ذلك دعم الأفكار الإبتكارية وتشجيعها قصد إنشاء مؤسسات خاصة.