وزارة التكوين والتعليم المهنيين: تمديد فترة التسجيلات الأولية

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم، عن تمديد فترة التسجيلات الأولية للمترشحين للحصول على مقاعد بيداغوجية.

وحسب بيان لوزارة التكوين المهني، عبر حسابها على الفيسبوك القرار جاء بهدف تمكين اكبر عدد ممكن من المترشحين للحصول على مقاعد بيداغوجية للدخول التكويني لدورة أكتوبر 2024.

وأضاف البيان، ستستمر فترة التسجيلات الأولية إلى ما بعد الدخول التكويني.

كما وضعت الوزارة مواقعها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي:

تويتر: www.twitter.com/mfepgov

أنستغرام: www.instagram.com/mfepgovdz

الموقع الرسمي: www.mfep.gov.dz