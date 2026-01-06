وزارة التكوين والتعليم المهنيين تُطلق مسابقة

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن تنظيم المسابقة الوطنية للحوليات المهنية، وذلك في إطار تشجيع الإنتاج البيداغوجي. المهني وتثمين الكفاءات الوطنية. لاسيما المؤلفين والمهنيين الناشطين في مختلف تخصصات التكوين والتعليم المهنيين.

وتهدف هذه المسابقة إلى إبراز الإبداع المهني، وتوثيق التجارب والخبرات الميدانية، والمساهمة في إثراء المحتوى البيداغوجي. المهني بحوليات نوعية تدعم مسارات التكوين وتواكب متطلبات سوق العمل.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى إيداع ترشحاتهم في الآجال المحددة، حيث تم تحديد 31 جانفي 2026 كآخر أجل للترشح، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 26 فيفري 2026.

كما أكدت الوزارة أن شروط المشاركة ودليل الترشح متاحان عبر المنصات الرسمية، داعية كافة المهنيين والمؤلفين إلى اغتنام هذه الفرصة للمساهمة في تطوير المنظومة البيداغوجية المهنية وترقية الإنتاج المعرفي الوطني في هذا المجال.