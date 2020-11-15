وزارة التكوين: 4725 علما وطنيا تم خياطته إحتفالا بذكرى إندلاع الثورة التحريرية

قام أساتذة ومتربصين بمراكز التكوين المهني بخياطة 4725 علما وطنيا، إحياءا لذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وبلغ، حسب بيان للوزارة، عدد الاساتذة 943، موزعين عبر 48 ولاية من أقصى الجنوب إلى العاصمة ومن شرق البلاد إلى غربها.

حيث عرفت ولاية أدرار خياطة 91 علما وطنيا كبير الحجم، فيما تطوع 34 استاذا لخياطة 101 علما وطنيا في باتنة.

وببسكرة، خاط أساتذة التكوين و التعليم المهنيين 120 علما وطنيا من طرف 22 أستاذا عبر 17 مركزا تكوينيا.

وتم خياطة 159 علما بمراكز التكوين المهني و التمهين لبشار، فيما تمكنت ولاية تلمسان لوحدها من خياطة 220 علما وطنيا عبر 16 مركزا.

بالجزائر العاصمة عرفت خياطة عددا كبيرا من الرايات الوطنية 238 علما وطنيا تشرف بخياطته 51 أستاذا.

وبسكيكدة تم خياطة 181 علما وطنيا، فيما قاموا ببومرداس بخياطة 320 علما وطنيا متوسط الحجم من طرف 29 أستاذا.