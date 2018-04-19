وزارة التّجارة تحذّر من حنّاء قاتلة.. !!

حذّرت وزارة التجارة، من تسويق حنّاء قاتلة من ليبيا، حيث طالبت باتّخاذ كل الإجراءات لمنع انتشارها في الجزائر.

وذكرت،مديرية التّجارة بالجلفة،إنّه بناءً على التّعلمية الوزارية،رقم 422 المؤرخ في 15 أفريل 2018،فإن الحناء “Henne noir”،تسبّبت في 59 حالة وفاة،بليبيا.

وأضاف،البيان الموجه لمديرية التربية،أن الحناء،تحتوي على مواد كيميائية سامة،تسبب التهابات جلدية،وتسمّمات تؤدي إلى الوفاة حسب النتائج،التي قامت وزارة الصحة الليبية.

وطلب البيان من مديرية التربية، باتّخاذ جميع الإجراءات المناسبة للتوعية والتحسيس في هذا الموضوع.