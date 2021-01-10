وزارة الثقافة: إعادة فتح الفضاءات الثقافية

فن وثقافة
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وزارة الثقافة: إعادة فتح الفضاءات الثقافية
بقلم أمينة داودي

أمرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، بإعادة فتح المسارح ودور الثقافة وفضاءات المؤسسات الثقافية مع الإلتزام بالبروتوكول الصحي.

وحسب بيان للوزارة، فإن القرار جاء على إثر الإجتماع الذي عقدته الوزيرة مع إطارات الوزارة مؤخرا.

كما تم مراعاة حاجة أطياف المجتمع من المواطنين، واستجابة لرغبة المثقفين والفنانين الماسة لتفعيل النشاطات الثقافية والفنية.

وقد أسدت الوزيرة، تعليمة بفتح المسارح ودور الثقافة وفضاءات المؤسسات الثقافية تحت الوصاية.

كما شددت الوزيرة، على ضرورة إلزامية إحترام البروتوكول الصحي.
وأضاف البيان، أن الوضع الصحي كان قد أثّر على الكثير من البرامج الثقافية، وتسبب في إلغاء عديد الفعاليات.

ومن المنتظر، أن تنظم فعاليات ومواعيد ثقافية، وتستضيف فضاءات الثقافة الأنشطة باعتماد بروتوكول صحي لحماية الجمهور والفاعلين الثقافيين.


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