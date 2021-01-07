وزارة الثقافة: إعادة فتح المكتبة الوطنية بداية من الأحد المقبل

أسدت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تعليمات للمدير العام للمكتبة الوطنية من أجل فتح المكتبة أمام الباحثين بداية من يوم الأحد.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزيرة قامت اليوم الخميس بزيارة مفاجئة إلى المكتبة الوطنية بالحامة بالعاصمة.

وتأتي الزيارة في إطار العناية الخاصة التي توليها الدولة لهذه المؤسسة المهمة، ولتجديد دعم الوزارة لها والمساعدة في تحسين أدائها.

وأسدت الوزيرة، تعليماتها للمدير العام للمكتبة الوطنية، بضرورة فتح المكتبة أمام الباحثين والتزام البروتوكول الصحي ابتداء من الأحد المقبل.