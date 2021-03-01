وزارة الثقافة: إنتهاء التسجيلات في تحدي “ثقافة-Up”

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الإثنين، عن انتهاء فترة التسجيلات في تحدي “ثقافة Up“.

وهنأت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، من خلال بيان الوزارة، المسجلين في المسابقة وعددهم 300 مشارك.

كما تمنت بن دودة للذين لم يتمكنوا من المشاركة حظوظًا أوفر في منافسات قادمة.

وكشفت الوزيرة، عن وجود مفاجآت عديدة في المقاولاتية الثقافية، والمؤسسات الناشئة في مجال الثقافة والفنون.

وأضاف البيان، إن للمشاركين اهتمام خاص بمحوري التراث الثقافي والأدب، مع تسجيل مشاركات في ثلاثة محاور أخرى هي: الموسيقى، والفنون البصرية والمسرح، والسينما والسمعي البصري.

وأكدت الوزيرة الاستمرار في تبني الخيار التكنولوجي لابتكار الحلول التطبيقية، والتي ستُمكّن من تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، بالارتكاز على المؤسسات الناشئة.

وأوضح البيان، إن الغرض من هذه الإجراءات وأخرى هو توفير البيئة المناسبة لتحريك عجلة التنمية المحلية.

بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وبناء الجمهورية الجديدة بسواعد وعقول الشباب الفخور بانتمائه لوطنه الجزائر.