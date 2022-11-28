وزارة الثقافة: إختيار 16 عملا مسرحيا لتلقي الدعم العمومي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، في بيان لها اليوم الإثنين، اختيار 16 عملا مسرحيا من 15 مسرحا جهويا لتلقي الدعم العمومي.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فإن اللجنة المختصة لقراءة وإنتقاء المشاريع المسرحية والموسيقية والأوبيرالية، كانت قد استلمت بتاريخ 08 سبتمبر 2022 كل الأعمال المسرحية التي تستجيب لموضوع المسابقة وشروطها، حيث بلغ عددها 51 عملاً تم إيداعه لدى مديرية تطوير الفنون وترقيتها بوزراة الثقافة والفنون من طرف 21 مسرحًا جهويًا بالإضافة إلى المسرح الوطني الجزائري.

وقد إجتمع بعد ذلك أعضاء اللجنة لدراسة الأعمال المشاركة، وبعد التوافق بالإجماع بين الأعضاء على عناصر تقييم الأعمال المرسلة وفق مقياسي الشكل والمضمون، تمّ الشروع في دراسة هذه الأعمال بشكل فردي خلال مدة تزيد عن 45 يومًا.

كما تم في النهاية إختيار 16 عملاً من 15 مسرحًا جهويًا بالإضافة إلى المسرح الوطني الجزائري، على أن تستفيد من الدعم العمومي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى: 96.000.000.00 دج. يضيف البيان.

وللإشارة، فتحت وزارة الثقافة والفنون بتاريخ 03 أوت 2022، المجال للمسرح الوطني الجزائري والمسارح الجهوية لترشيح أعمال مسرحية بغرض الإستفادة من الدعم العمومي. وذلك وفق الشّروط التي تم الإعلان عنها سابقًا في إطار برنامجها الثقافي والفني المسطر لإحياء ستينية إسترجاع السيادة الوطنية.