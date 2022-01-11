وزارة الثقافة.. انطلاق التسجيلات للإستفادة من الدعم المالي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيلات للاستفادة من الدعم المالي وتمويل المشاريع الثقافية والفنية بعنوان 2022. كما أشارت الوزاة إلى أن التسجيلات ممتدة من 12 إلى 31 جانفي 2022.

في حين أوضحت وزارة الثقافة، أن على الراغبين في الاعانة المالية لتغطية جزء من نشاطهم الثقافي والفني التسجيل عبر موقعها. ويتعلق الأمر بكل من موقع الثاقفة والفنون www.m-culture.gov.dz وبوابة الخدمات عن بعد e-servicesculture.dz .

كما أكد وزارة الثقافة، أن العملية جاءت في اطار الاعانات المالية التي تمنحها للجمعيات والتعاونيات الثقافية و الفنية كل سنة. وبغية تعزيز المجال الثقافي وتشجيع المبدعين .