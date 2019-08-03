وزارة الثقافة تتحرك لحل مشاكل الفنانة نضال الجزائري

أعلنت وزارة الثقافة أن الوزيرة مريم مرداسي تتابع عن كثب الوضعية الاجتماعية للفنانة نضال الجزائري.

نضال الجزائري، الفنانة التي ظهرت على قناة النهار ،سردت بمرارة وألم ، تفاصيل معاناتها لسنوات مع أزمة السكن، ومع إرهاب الإدارة..

ونشر الوزارة في صفحتها الرسمية على فايسبوك انه بعد تصريحاتها التي تستنجد من خلالها السلطات المعنية لإيجاد حل مناسب لوضعيتها.

ولقد دعت الوزيرة، الفنانة نضال للتقرب من الهيئات المختصة على مستوى الوزارة .

وقالت انه سيتم استقبالها غدا الأحد من طرف رئيس ديوان الوزارة.