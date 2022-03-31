وزارة الثقافة تتكفل بالحالة الصحية للفنان قادة ” راينا راي”

كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي أنه سيتم التكفل بالحالة الصحية للفنان قادة زينة قائد فرقة ” راينا راي”. والذي يتواجد طريح الفراش بولاية سيدي بلعباس.

وقالت الوزيرة في ردها على سؤال النائب، محمد مير الفنان قادة على العين والراس وتم برمجت التكفل به على مستوى الوزارة

كما أكد صورية مولوجي انها لاتحب الإفصاح على مثل هذه الأعمال وتابعت الوزيرة أنها تفضل عدم الإجهار بمثل هذه الامور.

كان للفيديو الذي بثته قناة النهار حول الحالة الصحية للمثل القدير حمزة فغولي “ماما مسعودة”، صدى كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث وبعدها مباشرة، زارت مديرة الثقافة والفنون لولاية تيبازة بأمر من وزير الثقافة صورية مولوجي الممثل للطلاع على صحته.

كما أشارت وزارة الثقافة، أنه تم الاطلاع على وضع الفنان والممثل حمزة فغول المعروف بـ “ماما مسعودة”، والاستماع إلى انشغالاته. في حين طمأنت مديرة الثاقفة والفنون محبيه واصدقائه أن سيتم التكفل بفحوصاته بأحد مستشفيات العاصمة مع تقصي أخباره الصحية باستمرار.

للإشارة، كان برفقة مديرة الثقافة، كل من مديرة السياحة والصناعة التقليدية لولاية تيبازة، ومدير المدرسة الجهوية للفنون الجميلة.

وجاء في منشور وزارة الثقافة “بعد الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للفنان القدير حمزة فغولي”. “تنقلت مديرة الثقافة والفنون لولاية تيبازة بأمر من وزيرة الثقافة والفنون، إلى بيت الفنان”. “مرفوقة بمدير السياحة والصناعات التقليدية للولاية”.

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كما تابع المنشور “بعد الاطلاع على وضعه الصحي والاستماع إلى انشغالاته، تطمئن مديرة الثقافة والفنون كل أصدقاء الفنان ومحبيه”. حيث “سيتم التكفل بفحوصاته بأحد مستشفيات العاصمة، وسيتم موافاتكم بأخباره بأستمرار”. وجاءت الزيارة بتعليمات وتوجيهات وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة مولوجي صورية.

ومن جهته، قرر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التكفل بحالة الفنان حمزة فغولي والمعروف بماما مسعودة. وذلك بعد الفيديو الذي نشرته النهار. وسيتم نقله إلى مستشفى بالعاصمة للعلاج.

كما علمت النهار أن وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي إتصلت بحمزة فغولي للإطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية .

ونشرت النهار اليوم فيديو للفنان حمزة فغولي وجه فيه نداء لوزيرة الثقافة من اجل التكفل بحالته الصحية. ونقله لمؤسسة صحية تتوفر الوسائل اللازمة لعلاجه. وظهر في الفيديو الفنان الكبير متعب وأنهكه المرض قائلا: “حمزة فغولي أنا جد متعب “.