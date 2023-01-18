وزارة الثقافة تحتضن إجتماعًا للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

إحتضنت وزارة الثقافة والفنون إجتماعًا للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، ترأّسته “نبيلة شرشالي” مديرة حفظ التراث الثقافي وحفظه.

وجرى الإجتماع بحضور أعضاء اللجنة من إطارات الوزارة والهيئات الوزارية الأخرى وبعض المؤسسات تحت الوصاية.

وعرف الإجتماع دراسة مقترحات لتصنيف ملفات جديدة في عدة ولايات، في خطوة من وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف الدكتورة “صورية مولوجي”، لحماية مثل هذه الممتلكات الثقافية التي تزخر بها بلادنا، على أن تتبعها خطوات أخرى من أجل تصنيفها وترميمها.