وزارة الثقافة: تحويل مشروع “قصر الثقافة” لأدرار إلى مسرح جهويّ

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن قرار تحويل مشروع “قصر الثقافة” لولاية أدرار إلى مسرح جهويّ.

وهذا من شأنه أن يُلبّي حاجات شباب ومثقفي الولاية، ويُحافظ على الهوية والانتماء الجغرافي والوطني الضارب في جذور وأعماق التاريخ.

ويأتي ذلك، تبعًا لالتزامات وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة مع فنّاني ومثقّفي أدرار؛ خلال الزيارة الأخيرة إلى المنطقة.

وتمّ ذلك أيضًا، إثر موافقة الوزير الأول على تحويل طبيعة المشروع، الذي يُشكّل رهانًا كبيرًا لأهل المنطقة وأملاً لشبابها ومُبدعيها.

ويتربّع مشروع “مسرح أدرار الجهوي” على مساحة معتبرة، بطاقة استيعاب نحو 700 شخص.

إضافةً إلى قاعتَي عرض وعددٍ آخر من القاعات الأخرى، يُمكن استغلالها كورشاتٍ لفنون العرض، والإخراج، والموسيقى، والكوريغرافيا، والكتابة الدرامية، وغيرها.

وخلال زيارتها المذكورة، لمست الوزيرة ترحيبًا من والي ولاية أدرار لمرافقة المشروع ودعمه.

وخصوصًا أن ذلك من شأنه أن يُشجّع أساتذة الجامعة على فتح قسم للفنون الدرامية.

ليُسهم في تكوين وتخريج فنانين، مثلما عبّر عنه بعضهم أثناء تلك الزيارة الميدانية.

ومن خلال ذلك، تؤكد وزارة الثقافة والفنون مساهمتها في برنامج الدولة المُتعلّق بتنمية مناطق الظل، والاستجابة لتطلّعات المواطنين.

وتستغلّ الوزارة هذه المناسبة، لتُهنّئ فنّاني أدرار ومثقّفيها، على هذا المُنجز، وتدعوهم جميعًا إلى الانخراط في مسعى ترقية الفنون وتطويرها.