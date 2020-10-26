وزارة الثقافة تحيي “أسبوع النبي” بنشاطات افتراضية عبر اليوتيوب وفايسبوك

نظمت وزارة الثقافة “أسبوع النبي”، إحتفالا بالمولد النبوي الشريف تحت شعار “مشكاة الأنوار في سيرة سيد الأخيار”.

وحسب بيان للوزارة، تبدأ هذه التظاهرة اليوم الإثنين، وتستمر إلى غاية يوم الخميس الـ29 من هذا الشهر.

و لهذه المناسبة، خصصت وزارة الثقافة عبر كافة مديرياتها ودور ثقافتها ومؤسساتها ومكتبات المطالعة العمومية عبر الولايات، ندوات علمية ومدائح دينية وحفلات أندلسي ولقاءات شعرية ومسابقات للأطفال.

ومن جهته، نظم المسرح الوطني الجزائري محي الدين باش طارزي، حفلات افتراضة من إحياء ليلى برصالي وبهجة رحال ، وأناشيد من إحياء فرقة “الكوثر” للإنشاد.

ويتم إحياء هذه الحفلات، من خلال موقع يوتيوب، وفايسوك.

كما سيعرض المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، مجموعة من الأفلام على صفحته الخاصة بفايسبوك منها الفيلم الوثائقي “ركب سيدي الشيخ” لمحمد الشريف بقة، و”دار الحديثي فضاء علم وعبادة.