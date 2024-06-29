وزارة الثقافة تدشن مكتبة المطالعة “المجاهد المتوفي بالعزوقي بن عيسى”

قامت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بتدشين المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “المجاهد المتوفي بالعزوقي بن عيسى”.

وقد انتهت بها اشغال البناء والتجهيزات و استفادت في إطار قانون المالية لسنة 2024. من إعادة تقييم بمبلغ 260 مليون دج من اجل استكمال التجهيزات اللازمة.

المكتبة منشأة قانونيا ومجهزة وموضوعة حيز الخدمة. حيث تمّ تعيين مديرة على رأس هذه المؤسسة، وفتح 23 منصب توظيف.

وقدمت الوزيرة بالمناسبة هبة تقدر بـ 2500 كتاب. من أجل توزيعها على شبكة المكتبات والتي تقدر بـ23 مكتبة عبر كل أنحاء الولاية.