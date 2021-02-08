وزارة الثقافة تدعو للمشاركة في جائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي” للمبدعين الشباب

أطلقت وزارة الثقافة والفنون، دعوة للمشاركة في دورة 2021 لجائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي” للمبدعين الشباب.

ودعت الراغبين في المشاركة، إيداع ملفاتهم على مستوى مديريات الثقافة بالولايات، دور الثقافة وكذا وزارة الثقافة والفنون.

وأفادت أن المسابقة خاصة بالمترشحين التي تتراوح ما بين 18 و35 سنة.

كما يجب أن يتضمن الملف الورقي طلبا خطيا للمشاركة، تصريح شرفي خاص بملكية العمل مصادق عليه من البلدية، السيرة الذاتية.

وكذا عرض عن أعمال المرشح، نسخة من العمل المقدم للمسابقة، بطاقة تقنية للعمل المشارك، شهادة الميلاد، بطاقة التعريف الوطنية.

وأوضحت أنه لا تقبل الملفات غير الكاملة، ولا يحق أن يشارك المرشح بأكثر من عمل واحد وأن يشارك بمجال واحد.

وتتضمن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية، حيث تقدر الجائزة الأولى بـ 500.000 دج، الجائزة الثانية 300.000 دج، الثالثة: 100.000 دج

وتخصص الجائزة لمكافأة الأعمال الأدبية كالرواية، الشعر، العمل المسرحي المكتوب، أحسن عمل فني، الأعمال الموسيقية، الفنون الغنائية وفن الرقص

بالإضافة إلى الفنون السينمائية والسمعية البصرية، الفنون المسرحية كالأداء، الإخراج، الفنون التشكيلية (رسومات زيتية، نحت، (design .

وتستقبل المشاريع من منتصف جانفي 2021 الى غاية منتصف شهر أفريل 2021 ، فيما يتم اعلان النتائج 08 جوان 2021.