 وزارة الثقافة: ترقية 74 موظفا

قررت وزارة الثقافة والفنون ترقية عدد من موظفي قطاعها على الصعيدين العلمي والثقافي.

القرار جاء تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية لاسيما تلك المتعلقة بإتمام ملفات الترقية وتسوية الوضعيات المهنية. وكذا تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 26 نوفمبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة.

وأوضح بيان الوزارة أنه وبعد تنصيب وزيرة الثقافة للجنة العلمية والثقافية للوزارة المكلفة بتقييم أعمال الموظفين على الصعيدين العلمي والثقافي للترقية للرتب العليا.

حيث إجتمعت اللجنة بتاريخ 3 ديسمبر 2023 بمقر وزارة الثقافة والفنون، وبعد دراسة الملفات وتقييمها تقرر مايلي:

ترقية 60 مستشارا ثقافيا رئيسيا إلى رتبة مفتش ثقافي وفني.

ترقية ثلاثة 13 محافظا رئيسا للتراث الثقافي إلى رتبة مفتش التراث الثقافي.

ترقية 1 محافظ رئيس مكتبات إلى رتبة مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات.

كما تقرر رفض 3 ملفات لعدم إستيفاء شرط الخبرة.

هذا وتعد هذه العلمية الاولى من نوعها منذ صدور هذا المرسوم التنفيذي سنة 2008.

وللاطلاع على قائمة الموظفين المستفيدين الرجاء النقر على الرابط الآتي: الثقافة