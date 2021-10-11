وزارة الثقافة تستذكر الراحل يحي بن مبروك “لبرانتي” رحمه الله

استذكرت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الاثنين، العملاق يحي بن مبروك المعروف بشخصية “لبرانتي” رحمه الله. في الذكرى 17 لوفاته.

وسجل الراحل “يحي بن مبروك” مشاركته في عديد التظاهرات والفعاليات الفنية داخل الجزائر وخارجها. من أهمها مهرجان المنستير بتونس على مدار ثلاث دورات متتالية من خلال مسرحيات حسان طيرو. الغولة وغرفتان ومطبخ وذلك منذ عام 1964.

وتعتبر شخصية لابرانتي من أبرز الأدوار التي قدمها الراحل يحيى بن مبروك في السينما الجزائرية. والتي أدى من خلالها دور مساعد المفتش الطاهر رفقة زميله الراحل حاج عبد الرحمان. الذي وافته المنية في 5 أكتوبر 1981، ما أدى إلى ابتعاد يحي بن مبروك عن المجال. خاصة بعد وفاة رفيق دربه الذي بدأ معه مشوارا سينمائيا صاخبا منذ عام 1968. حيث كوّن الفنانان ثنائيا ناجحا في عديد الأفلام على غرار “هروب المفتش الطاهر”، “المسهول”، “عطلة المفتش الطاهر”، “القط” وغيرها.

وشكلت سنة 1990 تاريخ عودة الراحل يحي بن مبروك إلى الساحة الفنية من خلال الفيلم الفكاهي “الطاكسي المخفي” للمخرج بن اعمر بختي. ليدخل بعدها في مرحلة الصراع مع المرض التي أجبرته على الظهور المحتشم في مختلف الأعمال. قبل أن توافيه المنية في 11 أكتوبر 2004 بأحد مستشفيات العاصمة.