وزارة الثقافة تسطر برنامجا ثريا في ثاني أسبوع من رمضان

فبولاية بسكرة، سيتم من 16 إلى 21 ماي 2019، تنظيم عروض مسرحية، وكذا معرض للفنون التشكيلية للفنانين بشة سليمان – بخوش عتمان- شرحبيل بوسلاوي- حشاني سعيد- جهارة سعيد بقاعة المعارض دار الثقافة على الساعة 22:30 سا.

أما بولاية الوادي، ستنطلق غدا الخميس، مسابقة وزنك كتاب، سمر الثقافي خاص بالعائلات – مسابقة منشد الوادي بدار الثقافة على الساعة 22:00 سا.

ويوم الجمعة، تحيي الجمعية الولائية لرعاية الطفولة، مسابقة المؤذن الصغير بدار الثقافة على الساعة09:00 سا.

وبولاية تسيمسيلت، تحيي جمعية نهوند الثقافية، غدا، اليوم الثاني من أيام الأنشودة الدينية بدار الثقافة على الساعة 22:30سا.

وتحيي جمعية زهوة، حفل فني ببلدية بوقايد على الساعة 22:30 سا.

ويوم الجمعة، تحيي جمعية نهوند الثقافية، اليوم الثالث من أيام الأنشودة الدينية، حفل فني، قراءات شعرية بدار الثقافة على الساعة 22:30 سا.

وتحيي جمعية الهناء لإحياء الفن، حفل فني ببلدية تملاحت على الساعة 22:30 سا.