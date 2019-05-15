وزارة الثقافة تسطر برنامجا ثريا في ثاني أسبوع من رمضان

تواصل مديريات ودور الثقافة والمسرح الوطني الجزائري والمسارح الجهوية، بإشراف وزارة الثقافة، تنفيد البرنامج الخاص بسهرات رمضان، عبر ولايات الوطن.
فبولاية بسكرة، سيتم من 16 إلى 21 ماي 2019، تنظيم عروض مسرحية، وكذا معرض للفنون التشكيلية للفنانين بشة سليمان – بخوش عتمان- شرحبيل بوسلاوي- حشاني سعيد- جهارة سعيد بقاعة المعارض دار الثقافة على الساعة 22:30 سا.
أما بولاية الوادي، ستنطلق غدا الخميس، مسابقة وزنك كتاب، سمر الثقافي خاص بالعائلات – مسابقة منشد الوادي بدار الثقافة على الساعة 22:00 سا.
ويوم الجمعة، تحيي الجمعية الولائية لرعاية الطفولة، مسابقة المؤذن الصغير بدار الثقافة على الساعة09:00 سا.
وبولاية تسيمسيلت، تحيي جمعية نهوند الثقافية، غدا، اليوم الثاني من أيام الأنشودة الدينية بدار الثقافة على الساعة 22:30سا.
وتحيي جمعية زهوة، حفل فني ببلدية بوقايد على الساعة 22:30 سا.
ويوم الجمعة، تحيي جمعية نهوند الثقافية، اليوم الثالث من أيام الأنشودة الدينية، حفل فني، قراءات شعرية بدار الثقافة على الساعة 22:30 سا.
وتحيي جمعية الهناء لإحياء الفن، حفل فني ببلدية تملاحت على الساعة 22:30 سا.
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