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فن وثقافة

وزارة الثقافة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

بقلم نسرين محفوف
وزارة الثقافة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023
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تُشارك وزارة الثقافة والفنون في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ 54 الذي تتواصل فعالياته. إلى غاية السادس من فيفري المقبل تحت شعار “على إسم مصر نقرأ…نفكر ونبدع”.

وستكون مشاركة الوزارة في المعرض عبر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعة. من خلال 41 دار نشر و448 عنوان و2865 نسخة.

وتم صبيحة أمس الخميس إعطاء إشارة إفتتاح أجنحة المعارض أمام الجمهور. وعرف جناح الجزائر اقبالاً واسعًا من طرف الزوار.

وحسب وزارة الثقافة المصرية، المُنظّمة للمعرض. فإن هذه الدورة تعرف مشاركة 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا. يُمثلون 53 دولة، وتنظيم عدة فعاليات ثقافية. تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين. من مصر ودول عربية وأجنبية.

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