وزارة الثقافة تشرع في استقبال المشاريع الفنية والأدبية للاستفادة من الدّعم العمومي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، في الشروع في استقبال مشاريع فنية وأدبية لصالح المؤسسات، الجمعيات والتعاونات الثقافية ودور النشر بغرض الاستفادة من الدعم العمومي للأداب والفنون بعنوان سنة 2024.

وجاء في بيان الوزارة “تُعلن وزارة الثقافة والفنون عن شروعها في استقبال مشاريع فنية وأدبية جديدة. (مسرح، موسيقى، كوريغرافيا، فنون تشكيلية، وآداب) لصالح المؤسسات، الجمعيات والتعاونيات الثقافية ودور النشر. بغرض الاستفادة من الدّعم العمومي للأداب والفنون بعنوان سنة 2024”.

كما حدد الوزارة

وللإطلاع على شروط وكيفية الاستفاد من الدعم التي حددتها الوزارة يرجى الولوج إلى الرابط التالي:

استمارة خاصة بالبطاقة الفنية لمشروع مسرحي https://www.m-culture.gov.dz/images/2023/masrah.pdf

استمارة خاصة بدعم الإبداع الأدبي الخاصة بالناشرين https://www.m-culture.gov.dz/images/2023/nacher.pdf