وزارة الثقافة تصدر بيانا هاما بخصوص إصدار بطاقة الفنان

شَرع المجلس الوَطني للفُنون والآداب في القيام بالمهام المنوطة به، وخاصة ما تعلق بدراسة ملفات طلبات “بطَاقة فَنّـان“. من طرف اللّجان المختصة المُنشأة لهذا الغرض.

وتمّ البدء في العملية بتاريخ 17 جويلية 2022، واستمرت إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2022.

وبعد المداولات التي أجريت في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2022. تّم الشروع في توزيع البطاقات على المديريات الولائية للثقافة والفنون. والتي تخصّ كمرحلة أولى الملفات القديمة العالقة في الفترة الممتدة مابين سنوات 2016 إلى غاية 2021.

وبلغ عدد البطاقات التي تم إصدارها 161 بطاقة، من بينها 58 بطاقة في الفنون الغِنائية والمُوسيقية. الفُنون البَصرية: 59 بطاقة، فُنون الرّقص والكوريغرافيا: 16 بطاقة. الفُنون المسرحية: 08 بطاقات، فِئة الآداب: 20 بطاقة.

وضمانًا لإستمرارية العملية، ألآشارت وزارة الثقافة إلى أنّ اللجنة شرعت وكمرحلة ثانية. في دراسة الملفات المستلمة في الفترة الممتدة مابين 17 جويلية إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2022. على أن يتم مباشرة بعد ذلك إصدار البطاقات التي تخصّ الملفات التي تتوفر فيها الشروط.

كما ننوهت إلى أن المديريات الولائية للثقافة والفنون هي التي ستقوم بالتواصل مع الفنانين المعنيين من أجل تسليمهم للبطاقات.