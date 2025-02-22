وزارة الثقافة تطلق برنامجا فكريا لمجابهة المخدرات

أطلقت وزارة الثقافة والفنون، برامج ثقافية و فكرية وأدبية جوارية تحسيسية لمجابهة آفة المخدرات وتعزيز الوعي بخطورتها، وذلك عبر على مستوى المكتبة الوطنية و كل مكتبات المطالعة العمومية عبر كامل التراب الوطني، وهذا ابتداءً من اليوم السبت 22 فيفري 2025.

وأوضحت الوزارة انها سطرت برنامجا من أجل التوعية بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها. وتعزيز الوعي لدى الشباب والمجتمع بأهمية مكافحة هذه الآفة الخطيرة، و هذا تماشيا مع جهود الدولة. المتعلقة بالتدابير الوقائية والعلاجية والقانونية لتوعية الشباب والمجتمع بخطورة هذه المواد وأثرها السلبي على الأفراد والمجتمع.

وللاطّلاع على البَرنامج يُرجى النّقر على هذا الرابط: https://www.m-culture.gov.dz/images/2024/drug.pdf

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