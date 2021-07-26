وزارة الثقافة تطلق حملة تلقيح ضد كورونا

أطلقت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الإثنين، عملية تلقيح واسعة في صفوف موظفي الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية، وخصصت لذلك فضاءً بقصر الثقافة والفنون مفدي زكرياء.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الحملة ضمن التدابير التي أقرتها وزيرة القطاع وفاء شعلال، لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وتمت العملية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث شهدت إقبالاً ملحوظاً؛ يُؤشّر على وعي موظفي القطاع وعائلاتهم بأهمية التلقيح، والانخراط في جهود الدولة الرامية إلى محاربة الوباء والقضاء على سلسلة العدوى المنتشرة.

وبالمناسبة، حثّت الوزيرة على ضرورة التقيّد الصارم بقواعد الوقاية، والقيام بعمليات تعقيم وتطهير للفضاءات الثقافية العمومية، وتسهيل عملية تلقيح كافة الموظفين وعمال القطاع ومؤسساته بجميع ولايات الوطن.

كما أمرت الوزيرة بتعليق كافة النشاطات الثقافية والفنية داخل المؤسسات الثقافية، لتجنّب انتقال العدوى والمساهمة في محاصرة وباء كوفيد19.