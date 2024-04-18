وزارة الثقافة تطلق مسابقة وطنية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن إطلاق مسابقة وطنية لأحسن مشروع يدمج متطلبات الحياة العصرية في البناء التقليدي تحت شعار “الحداثة في حضن الأصالة” بهدف تشجيع الهندسة المعمارية والعمرانية العصرية ذات الطابع الثقافي والتاريخي, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه “في إطار شهر التراث الثقافي وتعزيزا لجهود وزارة الثقافة والفنون الرامية لحماية وصون تراثنا الثقافي, ولجعل مدننا العتيقة مرنة وأكثر صمودا في ظل رهانات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية, تنظم وزارة الثقافة والفنون بالتعاون مع مؤسسة التراث والمدينة والعمارة مسابقة وطنية تحت شعار (الحداثة في حضن الأصالة)”.

وتهدف هذه المسابقة, يضيف البيان, إلى تشجيع الإبداع في مجال الهندسة المعمارية والعمرانية والتصميم وتعزيز الابتكار في كيفية جمع التقاليد المعمارية مع احتياجات الحياة الحديثة والمتطلبات المعاصرة.

كما دعت الوزارة الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى “اقتراح مشاريع تصميم مبانٍ عصرية تحتفظ بالطابع الثقافي والتاريخي, وفي الوقت نفسه تتكيف مع احتياجات وتطلعات الحياة العصرية”, وقد تشمل هذه المتطلبات استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة وإدماج أنظمة ذكية لتحسين جودة الحياة ومواد بناء وتصميمات مبتكرة تضمن الاستدامة.

وتفتح هذه المسابقة أبواب المشاركة أمام الطلبة في تخصصات مختلفة تشمل الفنون الجميلة, التقنيات الحضرية, تهيئة وتسيير المدن, التخطيط العمراني, الهندسة المعمارية, التكوين المهني في تخصصات البناء والتصميم وغيرها, على أن يتم التسجيل على الرابط التالي https://bit.ly/49LRhbA.