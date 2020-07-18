وزارة الثقافة تعزي عائلة الشاعر احسن خراط

عزت وزارة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، عائلة الشاعر الكبير احسن خراط.

وقالت الوزيرة في تعزية نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة في الفايسبوك: بأفئدة ملؤها الرضا بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة أحد شعراء الجزائر الفطاحل، الأستاذ والشاعر الكبير احسن خراط، صاحب ديوان “بصر التراب” ودواوين شعر أخرى، استطاع من خلالها أن يجدد الصورة الشعرية، ويمزج فيها بين حب الوطن والجانب الروحي النقي في النفس البشرية، وكذا العمق الفلسفي في كثير من أشعاره.

وإذ تتألم لرحيل شاعرنا احسن خراط، فإن وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، تدعو الله تعالى، أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويرزقه الجنة بلا سابق عذاب، ويربط على قلوب أهله وذويه، ويثلج صدورهم، ويجمعهم به في جنة الرضوان.