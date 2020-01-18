وزارة الثقافة تعزي عائلة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي

عزت كل من وزيرة الثقافة مليكة بن دودة وبشير يوسف سحايري، كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينمائية، عائلة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي.

وقال بيان للوزارة: على إثر وفاة الممثلة المصرية القديرة ماجدة الصباحي، عقب مسيرة فنية طويلة وبعد مشوار فني حافل بالأفلام السينمائية الناجحة والتي جسدت ببراعة وبكل جوارحها دور المجاهدة جميلة بوحيرد في إحدى أفلامها التي أخرجها يوسف شاهين، تعرب مليكة بن دودة، وزير الثقافة، وبشير يوسف سحايري ، كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينمائية، عن بالغ تأثرهما بفقدان إحدى الممثلات الموهوبات التي قدّمت أعمالا مميزة وثقت بالصورة المعبّرة نضال الشعب الجزائري من أجل التحرر وعكست بطولاته وتضحياته وساهمت في تنوير الرأي العام العربي والّدّولي بعدالة قضيته.

في فقدان المغفور لها بإذن الله، ماجدة الصباحي، افتقدت السينما المصرية ومن خلالها السينما العربية قامة إبداعية تحتفظ بها ذاكرتنا وتظل أسوة وقدوة للفنانين الملتزمين بقضايا شعوبهم.

غمر المولى روحها بألطاف رحمته وأرزق عائلتها جميل الصبر والسلوان داعين الله أن يكافئها على جلائل أعمالها وأن يسقيها من غدق جناته.