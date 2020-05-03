وزارة الثقافة تعزي عائلة الفنان حميد شريات المدعو “إيدير”

قدمت صبيحة اليوم الاحد وزير الثقافة مليكة بن دودة تعازيعها لعائلة الفنان حميد شريات المدعو “إيدير” الذي وافتنه المنية امس السبت عن همر ناهز 17 سنة.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك رسالة تعزية هذا نصها:

“بحزن وألم شديدين بلغنا نبأ رحيل الفنان الجزائري الكبير حميد شريط المعروف باسم إيدير.”

واضافت الوزارة “إنّ رحيل فنان من طينة إيدير هو شرخ عظيم في جسد الفن الجزائري.”

وأشادت الوزارة بخصال الفنان قائلة ” لقد خلّد الفقيد اسمه وملامح الثّقافة الجزائريّة الأصيلة عبر فنّه طوال عقود، ونشر خصوصية فنية وثقافية محلية في أرجاء العالم.”

وكتبت الوزارة “إنّ الجزائر إذ تفقده تطوي صفحة من أبرز صفحات الفن الملتزم، وسيظلّ الجزائريّون من مختلف الأجيال، يصغون لصوته، ويتغنّون بأغانيه.”

وإختتمت الوزارة “وسيخلد بيننا كواحد من المبدعين المكافحين. إلى روحك السلام وإلى عائلتك كل الدعاء بالصبر والسلوان. رحمك الله يا إيدير”

إنا لله وإنا إليه راجعون