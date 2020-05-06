وزارة الثقافة تعزي في وفاة الفنان الكبير عبد الحميد حباطي

تقدمت، اليوم الأربعاء، وزارة الثقافة بتعازيها الخالصة لعائلة الفقيد الفنان الكبير، عبد الحميد حباطي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ 75 سنة.

وجاء في نص التعزية، التي نشرتها وزارة الثقافة “بكثير من الأسى بلغنا نبأ رحيل الفنان الكبير عبد الحميد حباطي عن عمر يناهز 75 سنة”.

تضيف الوزارة “الرّاحل عرف في عدد من الأدوار التاريخية والاجتماعية وفي أفلام مميزة بالإضافة إلى مشاركاته البارزة في المسرح والتلفزيون”.

لقد حظي فقيد الفن الجزائري باحترام وحبّ أهل الفن والجمهور على مدار سنوات من العطاء قدم خلالها الكثير من الأعمال الناجحة فأثبت عبقريته على الركح في مسرحيات كثيرة منها “ريح السمسار” و”القانون والناس” و”السيد الوزير” وغيرها، بالإضافة إلى حضوره السينمائي اللافت من خلال أعمال على غرار “الطاحونة” والعمل التاريخي “دورية نحو الشرق”.

وأكدت وزارة الثقافة ان الفقيد توغل في قلوب الناس وشكل مدرسة في الأداء فالجميع يذكر أدواره الاستثنائية والتي لا تتشابه كالمجنون في فيلم “حيزية” الذي أبهر فيه بأدائه المميز.

إنا لله وإنا إليه راجعون