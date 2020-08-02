وزارة الثقافة تعلن عن إطلاق شهر التراث اللامادي غدا الاثنين

كشفت وزارة الثقافة والفنون، عن إطلاق شهر التراث اللامادي، يكون مخصصا للباس التقليدي ويدخل ضمن مشروع المحافظة على التراث الثقافي اللامادي في الجزائر.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن شهر التراث سينطلق غدا الإثنين ويمتد إلى غاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020، حيث تعمل الوزارة على رفع رهان استصلاح الحقل الثقافي، وإثراء ما تمّ إنجازه، بإسهام من المختصين والحرفيين والجمعيات الفاعلة.

وأشار نفس البيان، أنه سيتم تنظيمها من خلال التظاهرة الثقافية التراثية الموسومة بالأيام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار: لباسي ذاكرتي وثقافتي، ويشتمل البرنامج على محاضرات افتراضية أسبوعية حول المحافظة على التراث الثقافي اللامادي أولى مواضيعها “اللباس الجزائري” بالإضافة إلى مهرجان ثقافي للباس الجزائري موسوم بـ”في ذاكرة اللباس الجزائري”وذلك بالتنسيق مع المهرجان الثقافي الوطني للباس الجزائري”

وأعلنت الوزارة انه سيتم على هامشه تنظيم مسابقتان تتمحوران حول أقدم لباس تقليدي عائلي، وتحديث اللباس التقليدي، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات لتوصيف اللباس الجزائري وجرده، وذلك عبر مديريات الثقافة والفنون بكل الولايات، وكذا تنظيم ندوات تلفزيونية حول اللباس التقليدي في الجزائر.

كما دعت الوزارة كل المختصين والفاعلين في مجال التراث اللامادي وللمصمّمين والتشكيليين والحرفيين، للمشاركة في فعاليات هذا الشهر التراثي، الذي لم يفصح البرنامج عن كل فقراته ونشاطاته.