وزارة الثقافة تعلن عن إكتشاف لوحة فسيفسائية جديدة بنقرين في تبسة

أعلنت وزارة الثقافة عن اكتشاف لوحة فسيفساء أمس، بمنطقة تيفاش ببلدية نقرين بولاية تبسة.

وقالت الوزارة في بيان لها ان اللوحة إكتشفت في مزرعة تابعة لملكية خاصة لأحد المواطنين والذي أبلغ فورا المصالح المعنية بذلك.

وتبين أن هذا الاكتشاف جاء بعد حفرية غير مرخصة لمجموعة مشبوهة من الأشخاص الذين تسللوا لملكيته وقاموا بحفرية غير معلنة وغير مسموح بها.

وقالت الوزارة ان من منطلق حس صاحب المزرعة المدني، سارع بإبلاغ السلطات المعنية لحماية الممتلك الثقافي.

وبعد أخذ علم مديرية الثقافة بالموضوع أوفدت الوزيرة مليكة بن دودة وزيرة، فريق من خبراء المركز الوطني للبحث الأثري لمعاينة الممتلك واتخاذ الإجراءات الاستعجالية لحمايته بالتنسيق مع السلطات المحلية المدنية والأمنية.