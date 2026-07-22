وزارة الثقافة: تعليق فوري لجميع المهرجانات الاحتفالية المبرمجة وطنيا شهر أوت

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، عن التعلق الفوري لجميع المهرجانات الاحتفالية المبرمجة وطنيا لشهر أوت المقبل.

وجاء في بيان للوزارة، أن هذا القرار يأتي “في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها عدة ولايات من الوطن، جراء نشوب حرائق الغابات المتزامنة مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، عبر مختلف مناطق البلاد.

ويتضمن هذا القرار التعليق الفوري لجميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي التي كانت مسطرة ومبرمجة عبر كامل التراب الوطني خلال شهر أوت 2026. والتي تنظم من قبل المؤسسات ومحافظات المهرجانات تحت الوصاية.

وفي هذا الإطار، أسدت وزيرة الثقافة والفنون تعليمة صارمة وملزمة تقضي بالتوقيف الآني لكل المهرجانات الاحتفالية دون استثناء.

وينطلق هذا الإجراء الاستعجالي، يضيف البيان ذاته، من واجب التضامن الكامل مع أبناء شعبنا في هذه المحنة الكبرى، يمليه الالتزام التام بالتدابير الوقائية والاستباقية لتأمين سلامة المواطنين، وتوجيه كل الجهود الوطنية والمجتمعية نحو دعم ومساندة المتضررين، ومؤازرة الأسلاك المرابطة في الميدان من أفراد الجيش الوطني الشعبي، ومصالح الحماية المدنية، وقوات الدرك الوطني، ومحافظات الغابات، وأطباء، إلى جانب المتوطعين من أفراد المجتمع المدني.

وختمت الوزارة البيان بتقديم تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، داعية الله العلي القدير أن يشفي المصابين، وأن يحفظ الجزائر وشعبها الأبيّ من كل خطبٍ ومكروه.