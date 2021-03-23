وزارة الثقافة: تعيينات جديدة في قطاع الفنون
عُيّن الفنان لعروسي ميسوم مديرا بالنيابة لتطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة، بدلَ نبيلة رزايق التي كانت مكلفة بتسيير المديرية.
ومن جهة أخرى، عُينت رزايق مديرة للمركز الجزائري لتطوير السينما.
وأمرت وزيرة الثقافة، المديرين الجديدين ببذل الجهود اللازمة لتطوير قطاع الفنون وترقيتها، ولاسيما الرامية لبعث الصناعة السينماتوغرافية في بلادنا.
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