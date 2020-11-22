وزارة الثقافة تفند خبر اختفاء 7 لوحات زيتية للرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو

فندت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، ما روج له عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول خبر اختفاء سبع لوحات زيتية للرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو.

وكتبت وزارة الثقافة منشور لها عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، قالت فيه:”تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خبرا مغلوطا حول اختفاء سبع لوحات زيتية للرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو، خلال سنة 2009، كان قد تم العثور عليها من قِبل أحد المواطنين أثناء قيامه بحفر بئر في بلدة مدريسة على بعد 60 كلم جنوب ولاية تيارت.”



وأضافت الوزارة:”حين الإعلان عن هذا الاكتشاف، رجّحت وسائل الإعلام آنذاك، أن تكون هذه اللوحات قد رسمها بابلو بيكاسو خلال زيارته لهذه المنطقة عام 1944، حيث كان يُقيم رفقة العديد من المعمّرين الإسبان.”

وواصلت وزارة الثقافة:”وتنتهز وزارة الثّقافة والفنون، المناسبة لإفادة الرأي العام أنه فور تلقيها المعلومة خلال سنة 2009، نقلت هذه اللوحات إلى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة للتّأكد من هوية صاحبها.”

وأختتمت:”وعلى ضوء الخبرة المنجزة من قِبل المختصّين باستعمال التّقنيات الحديثة التي مست فحص الإمضاءات وخطوط الكتابة ونوعية الألوان الزيتية والتقنيات المستعملة والدّقة في الرسم، تبيّن أنّ هذه اللوحات هي نسخ غير أصليّة ولم تصدر إطلاقا عن بابلو بيكاسو.”