وزارة الثقافة تفند خبر تعيين المغني “كادير الجابوني” سفيرا للتراث الجزائري

وجاء في بيان الوزارة: “تداولت بعض صفحات وسائط الاتصال الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إشاعة تعيين وزارة الثقافة والفنون للفنان عبد القادر هيباوي المعروف بكادير الجابوني سفيرا للتراث الجزائري.”

قبل ان تضيف ذات الهيئة:”وإذ تنفي وزارة الثقافة والفنون هذه الإشاعة، حيث لا يوجد ألقاب من هذا المصاف ولا رتب لمن يخدم الثقافة والفن والتراث الجزائري،

فإنها تشيد بموقف ومساهمة كل فنان في تقديم الفن والتراث والثقافة الجزائرية، وتختص الفنان كادير الجابوني الذي بادر بتقديم فيديو ترويجي للتراث الجزائري، وساهم بحضوره في مواعيد فنية تطوعا بالشكر الجزيل.”

وختتمت وزارة الثقافة قائلةً:”إن وزارة الثقافة والفنون تعي جيدا موقع المثقفين والفنانين المتقدم للترويج للتراث الجزائري وحمايته وتعميم حضوره،

وتعتبرهم سفراء دون الحاجة للتمتع بهذه الصفة رسميا، وتجدد نفيها توزيع لقب مشابه، إلا في سياق الحوار أو الكلام الموجه احتفاء واعتزاز بدورهم.”