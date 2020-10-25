وزارة الثقافة تقرر إقامة ندوة وطنية سنوية لمالك بن نبي

تُنظم وزارة الثّقافة والفنون، بقرار من الوزيرة، الدكتورة مليكة بن دودة، ندوة وطنيّة سنويّة موضوعها المفكّر الرّاحل مالك بن نبي.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، ستكون الندوة الوطنيّة لهذا العام تحت عنوان “في الإصغاء لشاهدٍ على القرن”، وتنطلق يوم 26 إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، وهو التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى رحيله.

وتعلم وزارة الثّقافة والفنون، أنّ تعديلا قد طرأ على تاريخ النّدوة التي تنعقد في المكتبة الوطنيّة بالجزائر العاصمة يومي 26 و27 من أكتوبر الجاري، ليتأجّلَ بيومٍ واحدٍ.

وتقرّر أن تبدأ أشغال النّدوة يوم 27 من الشّهر الجاري، بدل 26 منه.

وأشار البيان، إلى أنه وبخصوص الفعاليات في باقي الوطن، فستبقى في موعدها.