وزارة الثقافة تمنح ألف كتاب مجاني لـ 50 ثانوية متفوّقة في “الباك”

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أن قطاعه سيمنح ألف كتاب مجاني لخمسين ثانوية متوفقة في إمتحانات شهادة البكالوريا.

من جهتها أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن الشراكة مع قطاع الثقافة يعزز البعد الثقافي الوطني، في المنظومة المدرسية الجزائرية.

وقالت بن غبريت خلال لقائها بوزير الثقافة عزالدين ميهوبي اليوم، أنه تم إعطاء حيوية أكثر للتراث الأدبي الجزائري في المسار الدراسي للمتعلم.

وأضافت أن الوزارة تعمل تطوير حس التلاميذ في الجانب الثقافي والفني، حتى يظهروا ابداعاتهم.

كما تم إعطاء مكانة أكبر للتراث الأدبي الجزائري في المسار الدراسي للمتعلم.

واعتبرت بن غبريت، أن الأدب الجزائري باللغتين الوطنيتين “الأمازيغية والعربية”والفرنسية أو بلغات أجنبية أخرى سندا بيداغوجيا مناسبا،

كما قد تشكل فكرة المطالعة المدرسية من خلال نصوص أدبية مختارة، مشروعا يقع في صميم المسألة الجزائرية

وتابعت الوزيرة، أنه تم الإعداد السنوي لمختارات أدبية مدرسية، باللغتين الفرنسية والانجليزية.

وأكدت أن الهدف من الشراكة هو الدفع بها للعمل في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين، مع إعادة تشكيل كنوز المكتبات المدرسية على ضوء القواعد المرجعية الثقافية

وقالت بن غبريت “أن 80 بالمائة من الكتاب الجزائريين (الخيال الوطني) في الكتب المدرسية والسندات العلمية”.

مشيرة إلى ” أن التراث المحلي موجود في كتب العلوم الاجتماعية والانسانية”.