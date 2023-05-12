وزارة الثقافة تناقش آفاق التعاون مع ألمانيا

شارك وفد من إطارات وزارة الثقافة والفنون بألمانيا خلال الفترة من 7 إلى 12 ماي 2023. في جلسات عمل مع فريق الخبراء الألمان بهدف مناقشة واقع وآفاق التعاون والتبادل الدوليين. في المجال الثقافي والفني وكيفية تعزيزهما مستقبلا.

كما تأتي هذه الزيارة التي دامت أسبوعا بدعوة من الجمهورية الفدرالية الألمانية. في إطار التعاون الدولي ولتوطيد أواصر التبادل الثقافي بين الجزائر وألمانيا.

وكان ملف حفظ وتسيير المواقع الأثرية والمجمعات السكنية التقليدية والتكوين.

وفي مجال حفظ ترميم الممتلكات الثقافية من أهم القضايا المطروحة للنقاش لتبادل الخبرات. إضافة إلى المشاريع البحثية في مجالات علم ما قبل التاريخ و الآثار وعلم الإنسان.

وتباحث الطرفان سبل التعاون في مجال الكتاب من خلال مشاركة البلدين في المعارض الدولية الخاصة بالكتاب. وكذا تعزيز التعاون والتبادل في مجال المهرجانات الدولية للموسيقى. والتظاهرات السينمائية مع الحرص على تشجيع وتعزيز كل المشاريع الثقافية والفنية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم عقد جلسة عمل مع ممثلين عن البرلمان الألماني إلى جانب اجتماع مع معهد الآثار الألماني. وعلى صعيد آخر تم عقد لقاء مع وكيل وزارة الثقافة والعلوم لحكومة ولاية سكسونيا. أين تباحث الطرفان بخصوص ترميم التراث الثقافي وحمايته وتسيير المواقع الأثرية. إلى جانب الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال ترميم القطع النقدية. والتعاون في مجال التأريخ المطلق لحفريات ماقبل التاريخ والجرد الثقافي.