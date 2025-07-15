وزارة الثقافة تنال جائزة أفضل جناح في الصالون الدولي للسياحة والأسفار SITEV 2025

حازت وزارة الثقافة والفنون، مساء يوم الثلاثاء 16 جويلية 2025، على جائزة “أفضل جناح” ضمن فعاليات الطبعة الرابعة والعشرين من الصالون الدولي للسياحة والأسفار (SITEV2025)، وذلك خلال حفل الاختتام الذي احتضنه فندق الجزائر بالعاصمة، بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى.

وقد نُظّم الحفل تحت إشراف وزيرة السياحة لصناعة التقليدية السيدة ” حورية مداحي”، وبمشاركة كل من وزير الثقافة والفنون “زُهير بَللو”، و وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة “نور الدين واضح”، ووزير النقل “سعيد سعيود”، إلى جانب عدد من سفراء الدول المشاركة وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية.

ويُعدّ هذا التتويج ثمرة لمشاركة نوعية ومتميزة عكست جهود قطاع الثقافة والفنون في إبراز الهوية الثقافية الجزائرية في أبعادها المتعددة، من خلال جناح وظّف تقنيات السينوغرافيا الرقمية، و الإضاءة الفنية، والوسائط التفاعلية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة عرض متكاملة جمعت بين الأصالة والمعاصرة.

وفي تصريح لها بمناسبة إِسداء الجائزة، أشادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية بالمستوى الراقي لمشاركة وزارة الثقافة والفنون في هذه الدورة، مؤكدة أن هذا التميز يندرج في إطار تعزيز التكامل الاستراتيجي بين قطاعَي الثقافة والسياحة، ويُسهم في ترقية الوجهة الجزائرية على المستويين الإقليمي والدولي.

واختُتمت مراسم التظاهرة بتوزيع الجوائز على العارضين المتميزين، تلاها حفل فني راقٍ بطابع الموسيقىالأندلسية، أضفى على المناسبة أجواء فنية رفيعة.