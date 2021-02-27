وزارة الثقافة تندد بحملة التشويه التي طالتها وتؤكد: “لن نستقدم فنانين أجانب”

نددت وزارة الثقافة، بحملة التشويه والمغالطات التي تقوم بها أطراف معلومة الدوافع للتحريض والتجييش عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفنّدت وزارة الثقافة في بيان لها، اليوم السبت، من جديد عزمها استقدام فنانين عربا أو أجانب.

وأكدت أن الفنانين والمبدعين الجزائريين هم الأولى بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية.

وقالت إن انشغال الوزارة، في هذا الصدد، منصبّ على مراجعة خارطة المهرجانات وإعادة ضبط التظاهرات الكبرى وفق دفتر شروط جديد.

وهذا بما يُحقق الأهداف المحلية والدولية لكافة الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام في بلادنا.