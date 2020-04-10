وزارة الثقافة تنشر بطاقة الإستعلامات للإستفادة من المنح الإستثنائية

المجتمع
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وزارة الثقافة تنشر بطاقة الإستعلامات للإستفادة من المنح الإستثنائية
بقلم فوزية.م

نشرت وزارة الثقافة بطاقة الإستعلامات الخاصة بالإستفادة من المنحة الإستثنائية المخصصة للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الثقافة، اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية فايسبوك، أن البطاقة تسلم بتوجيهات من وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة التي أشرفت الأسبوع الماضي على تنصيب فريق عمل تترأسه المديرة الجديدة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “اوندا” لتقديم تعويضات للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم جراء تفشي وباء الفيروس.

كما أشار ذات المصدر، أن الوزيرة أكدت أن “قطاع الثقافة بصدد التفكير في آليات جديدة ومختلفة لتقديم المساعدات المالية لفئات لا تستوعبها القوانين الحالية على مستوى الديوان”.


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