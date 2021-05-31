وزارة الثقافة: تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

وتهدف اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالأساس، إلى اقتراح العناصر الضرورية من أجل إعداد سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصّة بقطاع الثقافة والفنون.

وكذا السهر على التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها وتقييم النتائج المتوصل إليها.بالإضافة إلى إبداء الرأي حول مشاريع إنشاء مخابر ومصالح بحث لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.

وأشار البيان، إلى إن اللجنة تضم ممثلين عن الإدارة المركزية لقطاع الثقافة والفنون، وممثلين عن المؤسسات والهيئات التابعة له، وكذا باحثين من ذوي الكفاءات.