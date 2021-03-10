وزارة الثقافة تنظم حفل فني نسائي في دار أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح” مساء اليوم

نظمت وزارة الثقافة والفنون مساء اليوم الأريعاء حفل فني نسائي في دار أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وحسب بيان الوزارة تشرف الحفل عليه وزيرة الثقافة والفنون وسيكون على الساعة 18:00 مساءً مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

والهدف من هذا الحفل تشجيع الفنانات الجزائريات وتمتين الروابط الفنية بينهن وخلق جسور تواصلية بين الفرق المحلية.

بما من شأنه أن يُسهم في تطوير الفن الجزائري بمختلف طبوعه.

وسيشارك في الحفل نخبة من الفنانين وهي:

فرقة الواحات التابعة لجمعية الازدهار للتواصل الثقافي – ورڨلة

الفرقة النسوية اولاد مخلوف للمدح الصوفي النسوي “طابع الفقيرات – جمعية جذور”- ولاية عنابة

الفرقة النسوية للجمعية الاجتماعية الثقافية لقرية أبهلال “أشويقن” – ولاية البويرة

عازفة الإمزاد الفنانة خولن – ولاية تمنراست

فرقة بنات سيدي ونيف – ولاية بشار

فرقة أهليل النسوية – ولاية أدرار

الفرقة النسوية للأفراح المداحات – ولاية وهران

فرقة المسامع العاصمية، الفنانة لطيفة بن أكوش – ولاية الجزائر .