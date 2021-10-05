وزارة الثقافة تنظم دورة تكوينية لفائدة مسيري المواقع الأثرية

أعلنت وزارة الثقافة عن تنظيم دورة تكوينية علمية وتوعوية لفائدة المختصين والباحثين ومسيري المواقع الأثرية، بالتعاون مع السفارة الامريكية بالجزائر.

وحسب بيان الوزارة فستمتد الدورة ما بين 4 و 7 أكتوبر، وتهدف للحد من ظاهرة التهريب والمتاجرة غير الشرعية للممتلكات الثقافية.

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