وزارة الثقافة تنظم ملتقى الاستراتيجيات الوطنية والدولية في تسيير المسارح

فن وثقافة
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وزارة الثقافة تنظم ملتقى الاستراتيجيات الوطنية والدولية في تسيير المسارح
بقلم خالد زوبيري

تنظم وزارة الثقافة،”ملتقى الاستراتيجيات الوطنية والدولية في تسيير المسارح”، بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي.

وذلك اعتبارًا من يوم السبت 27 مارس إلى غاية الإثنين 29 مارس الجاري.

ويستعرض الملتقى شهادات وتجارب دولية، ورؤى محلية في تسيير مؤسسات الإنتاج المسرحي. مع تنظيم ورشة لتكوين مديري مسارح جهوية بشأن عقود النجاعة، كما سيتم الإعلان عن مخرجات ورشة إصلاح المسرح.

ويعكس هذا المسعى التزام وزيرة الثقافة، بمراجعة شاملة للمنظومة المسرحية في بلادنا.
ويُمكّنها من الاستجابة لتطلعات المسرحيين الجزائريين، وتشجيعهم على الإبداع وتحرير المبادرات.
ويتناغم ذلك مع مطالب الفنانين والمؤلفين المشتغلين بقطاع المسرح، أملاً في تحقيق أهداف
تغيير نمط التسيير الحالي، تحسين الأداء، وتطوير الفنون.
وتُجدد الوزيرة، من خلال ذلك، سعيَها الحثيث إلى تحقيق نقلة نوعية؛ تجعل مجالات الثقافة والفنون خلاّقةً للثروة ومناصب شغل جديدة، من أجل تنمية مستديمة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=977031

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