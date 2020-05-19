وزارة الثقافة.. تنظيم إقامات للتأليف الموسيقي الأفرو – أمريكي ببشار

إتفقت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة مع سفير أمريكا بالجزائر على تنظيم إقامات للتأليف الموسيقي الأفرو – أمريكي حيث تكون البداية بولاية بشار.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية اجرتها، يوم أمس الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر.

وحسب ما أفادت به وزارة الثقافة فإن الطرفان بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في الميدان الثقافي وتطبيق مذكرة التفاهم المتعلقة بالتراث الثقافي.

حيث نوهت الوزيرة بالعلاقات الممتازة التي تربط الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الثقافي.

من جانبه عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية، عن رضاه بعمق العلاقات الثقافية التي تربط البلدين.

مؤكدا وجود إرادة قوية لتعزيزها، مبديا عزمه للارتقاء بالتعاون الثنائي لاسيما في ميادين حماية وصيانة التراث الثقافي والرقمنة والتبادل السينمائي.